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Новости погоды


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О прошедших дождях в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:14 Понедельник, 4 мая

  Днем 3 мая над столицей сгустились грозовые облака, и пришли локальные дожди. Наибольшее количество осадков выпало в в Юго-западном административном округе, до 11мм, до 9 мм дождя местами выпало и в Северо-западном административном округе. Совсем слабым был дождь в Юго-восточном административном округе, до 0,2 мм.

В Зеленограде дождя выпало до 3 мм, на территории Новой Москвы до 2 мм.

В ночь на 4 мая на всей территории столичного региона прошли небольшие локальные дожди до 2 мм.

С начала месяца на ВДНХ выпало всего 2,3 мм осадков. Но это только начало дождливого периода. / meteonovosti.ru /
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