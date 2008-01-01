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Новости погоды
О прошедших дождях в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:14 Понедельник, 4 мая
Днем 3 мая над столицей сгустились грозовые облака, и пришли локальные дожди. Наибольшее количество осадков выпало в в Юго-западном административном округе, до 11мм, до 9 мм дождя местами выпало и в Северо-западном административном округе. Совсем слабым был дождь в Юго-восточном административном округе, до 0,2 мм.
В Зеленограде дождя выпало до 3 мм, на территории Новой Москвы до 2 мм.
В ночь на 4 мая на всей территории столичного региона прошли небольшие локальные дожди до 2 мм.
С начала месяца на ВДНХ выпало всего 2,3 мм осадков. Но это только начало дождливого периода. / meteonovosti.ru /
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