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Новости погоды


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В Приволжье продолжается потепление


ИА "Метеоновости" / 10:17 Понедельник, 4 мая

  В Приволжском федеральном округе продолжается повышение температуры до летних значений. Уже несколько дней показания термометров превышают +20 - пока только на юго-западе территории. Но в ближайшие дни волна тепла накроет все районы - до +20 и выше ожидается даже в Кировской области и Пермском крае. На периферии антициклона ветер юго-восточной четверти будет теплым, но в то же время порывистым, местами возможно усиление до 13-18м/с. Существенных осадков в ближайшие трое суток не ожидается.

В конце недели каспийский циклон попробует создать еще большую иллюзию лета на востоке территории, где прогнозируется повышение температуры до +24..+27 градусов. Примерно также тепло станет в Уральском федеральном округе. Местами не обойдется без осадков, но серьезное увлажнение маловероятно, так как очень теплый воздух воздух в циркуляции циклона распространится из азиатских районов и будет иметь невысокое влагосодержание. Можно заметить, что недостатка влаги регион пока не испытывает - в апреле местами выпало до двух и более месячных норм осадков. / meteonovosti.ru /
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