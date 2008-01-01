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Новости погоды


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На Дальнем Востоке штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 11:35 Понедельник, 4 мая

  Дальний Восток заполонили циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты, которые и обеспечивают регион осадками разной интенсивности и продолжительности, местами они сопровождаются штормовым ветром. Вот и минувший день не стал исключением. В воскресенье и в ночь на понедельник В Приморском крае отмечался сильный дождь при ветре до 22 м/с. В Хабаровском и Камчатском краях прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на Камчатке ветер усиливался в порывах почти до ураганного, до 31 м/с. Зона сильных осадков (снег, мокрый снег) охватила и Магаданскую область, где и выпало до 26 мм), порывы ветра достигали 24 м/с.

В начале новой недели на Приморский край вышел волновой циклон, который и будет лить сильными дождями с грозой. Ветер усилится в порывах до 24 м/с. Этот же циклон принесет сильные осадки и на Сахалин.

Вторник и среда на Дальнем Востоке будут ненастными. Глубокий циклон во вторник выйдет на юг Камчатки, где и ожидаются сильные осадки и ветер 25-27 м/с. В середине недели центр циклона переместится на север полуострова. Здесь сильные осадки при ветре 18-23 м/с. На Курильских островах сильный дождь, ветер 17-22 м/с. В Магаданской области мокрый снег, метель, ветер 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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