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Тепло станет покидать Москву, а дожди останутся

ИА "Метеоновости" / 12:07 Понедельник, 4 мая







Воскресные дожди и грозы улучшили качество столичного воздуха, и напоили землю. И город сразу "зазеленел", а местами появился и белый цвет черемухи. А это всегда вестник ближайшего понижения температуры.



Во вторник, 5 мая в Москве и области ожидаются локальные дожди, наиболее интенсивные с грозой в дневные часы. За сутки местами может выпасть от 3 до 15мм осадков. Ночь останется по-летнему теплой, 10..12 градусов, и днем около 20, что выше нормы на пару градусов.



В среду, 6 мая, столичный регион окажется вблизи центра частного циклона, и кратковременный дождь прольется повсеместно. Температурный режим изменится мало.



В четверг, 7 мая, погоду изменит холодный фронт, днем ветер сменится на северо-западный, и днем станет заметно прохладнее: в Москве 15..17 градусов.



В пятницу,8 мая погоду станет формировать области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, но похолодает на 2-3 градуса. Температура воздуха практически вернется к норме.



В праздничный день 9 мая дождь если и соберется, то небольшой. После прохладной ночи днем температура воздуха повысится градусов до 17..19.



Период понижения средней суточной температуры совпадет с массовым цветением черемухи, и продлит очарование этого периода весны. / meteonovosti.ru /



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