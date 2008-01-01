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Новости погоды


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На Урал нагрянули заморозки


ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 4 мая

  Циклон, который в конце минувшей недели отметился на Урале осадками разной интенсивности и продолжительности, и порывистым ветром, под давлением антициклона, вынужден отойти на восток. С ветрами северных направлений произошел заток арктического воздуха, который добрался до южных районов. В условиях малооблачной погоды в ночь на 4 мая в Челябинской и Свердловской областях воздух прихватил заморозок до -4 градусов, в Курганской до -2.

Во вторник центр антициклона уйдет на северо-восток Казахстана, и Урал окажется на его северо-западной периферии. Увеличится облачность, но осадков не ожидается, заморозки постепенно сойдут "на нет". Однако, в Курганской области в ночь на 5 мая заморозки не только сохранятся, но и станут более интенсивные, до -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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