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Новости погоды
Рекордные холода накрыли Австралию
ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 4 мая
Апрель в Австралии закончился на оптимистичной ноте: он вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Однако, начало мая в выдалось аномально холодным. Причиной тому, как сообщили в Бюро метеорологии (ВОМ), холодный атмосферный фронт, который продвигался из Антарктиды и обусловил в юго-восточных районах рекордно низкие температуры.
Первого мая в Новом Южном Уэльсе наблюдались метели, здесь, а также в Виктории, Тасмании, Южной Австралии и Квинсленде температура заметно понизилась, и оказалась ниже среднего уровня мая на 4-10 градусов.
В Виктории зафиксировано самое холодное начало мая, когда-либо здесь наблюдавшееся, местами воздух остывал до -4 градусов. По прогнозам местных метеорологов, в альпийском регионе может выпасть до 50 см снега.
Такой холод больше характерен для июля в середине австралийской зимы. В столице Нового Южного Уэльса, Сиднее первое мая было самым холодным за последние 10 лет, температура не превышала +8 градусов.
В юго-восточной части Квинсленда в некоторых районах выдались очень холодные дни за последние 30 лет.
В Южной Австралии и в некоторых районах Нового Южного Уэльса действует предупреждение холодной погоде и сильными ветрами. / meteonovosti.ru /
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