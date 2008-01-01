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Новости погоды


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Экстремальная жара на Пиренеях


ИА "Метеоновости" / 18:04 Понедельник, 4 мая

  3 мая погоду в западном Средиземноморье формировал антициклон. За счет адвекции тепла с севера Африки и яркому солнцу температура в ряде городов Испании и Португалии повышалась до экстремально высоких значений.

В Севилье температура воздуха повысилась до 35,7 градуса, при прежнем рекорде 1994 года 33,6 градуса. В Гранаде тоже был перекрыт прежний рекорд: в 1908 году было 33,4 градуса, а в 2020 году воздух прогрелся до 33,4 градуса.

Новый рекорд максимальной температуры воздуха 3 мая состоялся и в столице Португалии. В Лиссабоне было 32,5 градуса, что выше прежнего рекорда 2019 года на 2,4 градуса. Рекордно тепло было и в Порту, 30,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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