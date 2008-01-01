

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Вторник, 5 мая



Предстоящим днём погода Московского региона по-прежнему останется под влиянием фронтальных разделов: в окружении циклонов с юга и с севера. Помимо их непосредственного влияния, с прогревом температуры (в послеобеденнын часы) добавится и конвективная деятельность, поэтому кратковременные дожди пройдут по всей территории Московии, но интенсивность будет различной.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 5 мая ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможна и гроза.Максимальная температура воздуха в Москве составит 19..21 градус, по области 17..22. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, при грозе порывы 12-15 м/с.



Атмосферное давление неустойчивое, кислородный режим в пределах климатической нормы. Несмотря на благоприятные погодные условия, метеопатические реакции и симптомы недомогания могут появиться у лиц с повышенной метечувствительностью, прежде всего у людей с неустойчивым артериальным давлением, мигренью и вегетососудистой дистонией, с проявлениями психологической и эмоциональной неустойчивостью. Помочь организму и снизить негативные симптомы помогут растительные седативные препараты, контрастные водные процедуры. При явных признаках недомогания лучше всего принять рекомендованные врачом лекарства.



Геомагнитная обстановка ожидается спокойная. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



