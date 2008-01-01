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В Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 07:34 Вторник, 5 мая



4 мая в Москве атмосферное давление было в пределах климатической нормы. Но южный циклон внесет свои коррективы. С его приближением, 5 мая атмосферное давление начнет падать и в середине дня составит 743 мм ртутного столба. К середине недели давление станет еще ниже, 740 мм, а 8 мая оно подрастет до 750 мм ртутного столба.



На резкие перепады атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависмые люди с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска находятся, как гипертоники, так и гипотоники, а также перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. / meteonovosti.ru /



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