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Ливни и грозы в центре России

ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 5 мая



Днем 4 мая центральный район пересекали несколько атмосферных фронтов южного циклона. Сильные дожди прошли в ряде областей Центрального федерального округа, гремели грозы. В Тверской области выпало 32 мм осадков, в Ярославской - 30 мм, в Брянской - 17 мм.



В Московской области ливни и грозы наиболее активными были на юге. В Серпухове за день выпало 7 мм дождя, при грозе порывы ветра достигали 18м/с. Фронты разделили столичную области: на северо-западе ( Волоколамск) максимальная температура воздуха была 15 градусов, а на юге 22 тепла. / meteonovosti.ru /



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