Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Даже в Крыму теплая погода не задержится


ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 5 мая

  На первомайские праздники крымчане смогли порадоваться теплой погоде. Ночные заморозки остались в прошлом, максимальная температура в центральных районах держалась в пределах +20..+25. Немного прохладнее было на побережье полуострова. Кратковременные дожди сильных осадков не принесли, а локальные грозы больше пугали громовыми раскатами, нежели настоящим разгулом конвективной стихии. Вполне дружелюбно вел себя и ветер.

В начале наступившей недели Крым оказался в области низкого давления, образовавшейся над Черным морем. Стало прохладнее, вероятность грозовых ливней со шквалистым усилением ветра, в отдельных районах - с градом, повысилась. В связи с этим в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

Черноморский циклон медленно дрейфует на север и в середине недели образует единую систему со своим северным родственником, центр которого будет смещаться из Норвежского в Баренцево море. По западной периферии этой барической депрессии через Восточную Европу в Крым начнет поступать холодный северный воздух. Во второй половине недели существенно похолодает, ночью до +5..+8, днем +13..+16. В связи с прохождением атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Ср.
6 мая
+21
Чт.
7 мая
+19
Пт.
8 мая
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -17
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сеул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100