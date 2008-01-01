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Даже в Крыму теплая погода не задержится

ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 5 мая



погоде. Ночные заморозки остались в прошлом, максимальная температура в центральных районах держалась в пределах +20..+25. Немного прохладнее было на побережье полуострова. Кратковременные дожди сильных осадков не принесли, а локальные грозы больше пугали громовыми раскатами, нежели настоящим разгулом конвективной стихии. Вполне дружелюбно вел себя и ветер.



В начале наступившей недели Крым оказался в области низкого давления, образовавшейся над Черным морем. Стало прохладнее, вероятность грозовых ливней со шквалистым усилением ветра, в отдельных районах - с градом, повысилась. В связи с этим в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.



Черноморский циклон медленно дрейфует на север и в середине недели образует единую систему со своим северным родственником, центр которого будет смещаться из Норвежского в Баренцево море. По западной периферии этой барической депрессии через Восточную Европу в Крым начнет поступать холодный северный воздух. Во второй половине недели существенно похолодает, ночью до +5..+8, днем +13..+16. В связи с прохождением атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. / meteonovosti.ru /



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