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В Кабардино-Балкарии погода всё хуже и хуже
ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 5 мая
Циклонический вихрь с центром над Черноземьем продолжат портить погоду на юге Европейской России и на Северном Кавказе. Атмосферные фронты один за другим пересекаю регион. Поскольку фронты очень активны, то и погода соответствующая: дожди, грозы, порывистый ветер и даже град. Сильные дожди (более 20 мм осадков) обрушились на Ростовскую, Волгоградскую область и Калмыкию 4 и ночью 5 мая.
Не обошлось без осадков и на Северном Кавказе. В Ставропольском крае количество выпавших осадков достигло 18 мм. Но в Ставрополье начавшиеся дожди даже благо. Заметно снизилась пожарная опасность, да и засуха региону больше не угрожает. В Кабардино-Балкарии другая напасть - град. С начала мая в Кабардино-Балкарии сильные дожди, штормовой ветер и град. Крупный град наблюдали здесь и 3 и 4 мая. От града пострадали посевы, досталось и автомобилям. И непогода сохранится как на Кавказе, так и в Южном округе. С 6 по 8 мая ожидаются дожди сильные и ливневые, грозы, град и порывистый ветер (до 25 м/с). В горных районах возможен сход селей малого объема. На реках уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
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