Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Кабардино-Балкарии погода всё хуже и хуже


ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 5 мая

  Циклонический вихрь с центром над Черноземьем продолжат портить погоду на юге Европейской России и на Северном Кавказе. Атмосферные фронты один за другим пересекаю регион. Поскольку фронты очень активны, то и погода соответствующая: дожди, грозы, порывистый ветер и даже град. Сильные дожди (более 20 мм осадков) обрушились на Ростовскую, Волгоградскую область и Калмыкию 4 и ночью 5 мая.

Не обошлось без осадков и на Северном Кавказе. В Ставропольском крае количество выпавших осадков достигло 18 мм. Но в Ставрополье начавшиеся дожди даже благо. Заметно снизилась пожарная опасность, да и засуха региону больше не угрожает. В Кабардино-Балкарии другая напасть - град. С начала мая в Кабардино-Балкарии сильные дожди, штормовой ветер и град. Крупный град наблюдали здесь и 3 и 4 мая. От града пострадали посевы, досталось и автомобилям. И непогода сохранится как на Кавказе, так и в Южном округе. С 6 по 8 мая ожидаются дожди сильные и ливневые, грозы, град и порывистый ветер (до 25 м/с). В горных районах возможен сход селей малого объема. На реках уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Ср.
6 мая
+21
Чт.
7 мая
+19
Пт.
8 мая
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -17
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сеул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100