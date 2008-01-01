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Новости погоды


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В Вологде прошли сильные дожди


ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 5 мая

  В минувшие сутки, день 4 мая и ночь 5 мая, Вологодская область оказалась в зоне активного атмосферного фронта циклона с центром над Баренцевым морем. Самые сильный дождь накрыл Вологду, за 24 часа здесь выпало 33 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы.

В ближайшие сутки область пересечет холодный атмосферный фронт. 6 мая ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и порывами ветра до 15-17м/с. Западные районы области окажутся в прохладе, днем 13..18 градусов, а на юго-востоке сохранится почти летнее тепло, 20..25 градусов.

И норма по осадкам в Вологде может быть перевыполнена. / meteonovosti.ru /
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