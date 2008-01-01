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Новости погоды
Первая тридцатиградусная жара в Европейской России
ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 5 мая
Днем 5 мая самой "жаркой" областью стала Волгоградская. В Эльтоне максимальная температура воздуха достигла 30 градусов. Это город стал первенцем по жаре в Европейской России.
В ближайшие сутки теплая погода в Волгоградской области сохранится, но давление будет понижаться, облаков станет больше, местами пройдут дожди и днем не выше 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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