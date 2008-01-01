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Новости погоды


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В Алтайском крае собрались лепить снеговиков-"маевиков"


ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 5 мая

  Погодные условия на юго-востоке Западной Сибири меняются стремительно. Не успел циклон испортить погоду, как на смену ему спешит антициклон. В тыловой части вихря, в зоне действия холодных атмосферных фронтов, оказался Алтайский край. Здесь 4 и ночью 5 мая прошел сильный дождь, выпало до 21 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. В Республике Алтай из-за перепада атмосферного давления между циклоном и антициклоном ветер усиливался до 22-27 м/с, а в горах порывы достигали ураганной силы, 31-34 м/с.

Жителям южных районов утром 5 мая посчастливилось наблюдать редкое в это время года явление - снег. По словам очевидцев, с неба падали довольно крупные хлопья, но, несмотря на то, что выпавший снег быстро растаял, жители города Горняка обменивались в соцсетях фотографиями и видео прошедшего снегопада. Некоторые шутили, что можно даже слепить снеговика, которого в шутку прозвали "маевиком".

В ближайшие дни циклонический вихрь переберется к Байкалу, но атмосферные фронты по-прежнему активны. Зона непогоды переместится в Иркутскую область. Но и на Алтае не обойдется без грозовых дождей и порывистого ветра. Но и дождь, и ветер уже не будут столь сильными, как накануне.

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