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В Москве и области вновь гремит гроза

ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 5 мая



Воздух в Москве прогрелся до 22.23 градусов. И вновь началась активная конвекция, которая привела к грозам. Первые разряды грома были отмечены в Кашире, а после 13 часов гроза подошла к Москве. Зона грозовой деятельности распространится на всю территорию столицы. После 13-15 часов ожидается усиление ветра при грозе до 12-15м,с. / meteonovosti.ru /



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