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Ураганный ветер бушевал на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 14:52 Вторник, 5 мая



На Камчатке в минувший день, 4 апреля, погодные условия определял активный атмосферный фронт циклона, кружившего над Беринговым морем. 4 и ночью 5 мая на Камчатке прошли сильные осадки. В виде дождя и снега выпало до 21 мм небесной влаги. А ветер на юге полуострова усиливался до ураганных значений, 31-36 м/с. Но для южных мысов сильные и даже ураганные ветры - далеко не редкость. Досталось также Курильским островам и Сахалину, но здесь "постарался" другой циклон, центр которого располагался над югом Охотского моря. На Курильских островах ветер усиливался до 26-31 м/с, на Сахалине ветер был не столь сильным, до 18-23 м/с в порывах, зато прошел сильный мокрый снег, выпало до 32 мм осадков.



6 и 7 мая погодные условия на Сахалине и на южных Курилах наладятся. Циклонический вихрь переместится к Камчатке. А на Камчатке ожидается ухудшение погодных условия. Циклон с юга объединится с циклоном, кружившем над Беринговым морем и усилится. Пройдут сильные дожди со снегом, усилится ветер. Атмосферные фронты циклонам заденут Чукотку, Магаданскую область и северные Курилы, где также не обойдется без сильных осадков и порывистого ветра.



/ meteonovosti.ru /



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