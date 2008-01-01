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Новости погоды


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До юга Восточной Сибири доберется ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 14:55 Вторник, 5 мая

  Обширный циклонический вихрь, портивший погоду в южных районах Западной Сибири, держит путь на восток. К вечеру 5 мая в тыловой, холодной его части, окажутся южные районы Красноярского края, Тыва и Хакасия.

Доберется вихрь и до Иркутской области. И ничего хорошего от этого циклона и его атмосферных фронтов ждать не следует. Сильные грозовые дожди 5 и 6 мая ожидаются в Томской, Кемеровской областях и на Алтае. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Тыве пройдут сильные, местами ливневые дожди, прогремят грозы, возможен крупный град. Ветер в порывах станет усиливаться до 25-30 м/с, в горах Хакасии порывы достигнут ураганной силы, до 30-35 м/с. В Тыве возможна пыльная буря.

7 мая на смену циклону придет антициклон, облаков и осадков станет меньше, ветер успокоится. / meteonovosti.ru /
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