

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:55 Среда, 6 мая



Предстоящим днем Москва и область останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможны грозы. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность коло 60%.



В столичном мегаполисе теплая и влажная погода, атмосферное давление начнет слабо падать, возможны слабые геомагнитные возмущения. Для метеозависимых людей, особенно с нестабильным артериальным давлением, нарушениями сердечного ритма, страдающих частыми приступами мигрени и др. заболеваниями, такие условиями очень часто становятся фактором риска и приводят к ухудшению самочувствия, перепадам артериального давления, появлениям головных болей и болей в области сердца, вегетативным нарушениям.



Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков, купировать головные боли, боли в области сердца и своевременно принимать назначенное врачом лекарство. Помогают и различные общеукрепляющие методы: самомассаж шейного отдела позвоночника, настойка пустырника, шиповника или валерианы, контрастный душ (температура воды 38-28, 26-24 градуса), дыхательная гимнастика на балконе в течение 8-10 минут с чередованием глубоких вдохов и выдохов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



