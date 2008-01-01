Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
6 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:55 Среда, 6 мая

  Предстоящим днем Москва и область останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможны грозы. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность коло 60%.

В столичном мегаполисе теплая и влажная погода, атмосферное давление начнет слабо падать, возможны слабые геомагнитные возмущения. Для метеозависимых людей, особенно с нестабильным артериальным давлением, нарушениями сердечного ритма, страдающих частыми приступами мигрени и др. заболеваниями, такие условиями очень часто становятся фактором риска и приводят к ухудшению самочувствия, перепадам артериального давления, появлениям головных болей и болей в области сердца, вегетативным нарушениям.

Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков, купировать головные боли, боли в области сердца и своевременно принимать назначенное врачом лекарство. Помогают и различные общеукрепляющие методы: самомассаж шейного отдела позвоночника, настойка пустырника, шиповника или валерианы, контрастный душ (температура воды 38-28, 26-24 градуса), дыхательная гимнастика на балконе в течение 8-10 минут с чередованием глубоких вдохов и выдохов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+17
Ср.
6 мая
+21
Чт.
7 мая
+19
Пт.
8 мая
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Парбхани		 -18
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ирвин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100