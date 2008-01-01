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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:34 Среда, 6 мая



В нынешнем году весна началась очень рано. Температура воздуха в марте была заметно выше нормы, апрель не преподнес сюрпризов. Да и в начале мая снова потеплело.



Наши далекие предки именно 6 мая называли днем прихода весны. Считалось, что в этот день начинается бурный рост трав и прилетают ласточки. Даже была поговорка "ласточки прилетели, скоро гром загреми". Но гроза в нынешнем году была уже дважды. Народная примета не оправдалась.



Погода довольно редко придерживается календаря и климатических норм. Так, среднесуточная температура воздуха 6 мая составляет 11,3 градуса. В начале прошлого века, в 1901 году под утро подморозило до -3,4 градуса. А в 1970 году воздух прогрелся до 27,5 градуса. Максимальное количество осадков, 35,4 мм, выпало на московскую землю в 1910 году.



В прошлом, 2019 году, начало мая было не ласковым, но к 6 мая воздух хорошо прогрелся. Среднесуточная температура была на 6 градусов выше климатической нормы. Ночью термометры показали 8,7 градусов, днем 24,6 градуса. Днем было малооблачно, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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