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Глобальное потепление продолжилось в апреле 2020 года

ИА "Метеоновости" / 07:42 Среда, 6 мая



климата Copernicus (C3S) сообщает,что в глобальном масштабе апрель 2020 года был самым теплым апрелем в истории наравне с апрелем 2016 года.



Температура воздуха была особенно высокой в Северной и Центральной Евразии, а также в некоторых районах Гренландии и Антарктиды, но заметно ниже средней на значительной части Северной Америки.В Европе температура была значительно выше средней в ряде западных стран. В Швейцарии оказался на 3 градуса теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы, и почти на 5 градусов теплее, чем в среднем за 1871-1900 годы. Только апрель 2007 года был существенно теплее.



Во Франции это был третий самый теплый апрель в стране за период, начиная с 1900 года. За пределами Европы температура была значительно выше средней на большей части, Северной и прибрежной Гренландии, а также в некоторых районах Антарктиды, побережья Аляски и Северного Ледовитого океана. Температура также значительно превышала среднюю в Мексике, некоторых частях Центральной и Северо-Западной Африки и Западной Австралии.Температура воздуха была значительно ниже средней по центральной Канаде.



Температура воздуха над морем была преимущественно выше, чем в среднем за 1981-2010 годы. Это было наиболее заметно для некоторых регионов в Северо-Восточной и юго-восточной частях Тихого океана.В среднем по Земному шару в апреле 2020 года температура воздуха была 0,70 градуса теплее, чем в среднем за апрель в период 1981-2010; прохладнее, на 0,01 градуса чем апрель 2016 года, самый теплый апрель в этом наборе данных. Средняя температура по Европе в апреле 2020 года была выше на 0,6 градуса , чем в среднем за 1981-2010 годы. / meteonovosti.ru /



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