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Ливни и грозы не покидают Москву

ИА "Метеоновости" / 10:07 Среда, 6 мая



Днем 5 мая ливневые дожди различной интенсивности принимались дважды. За 12 часов на город выпало от 2 до 16 мм осадков, наибольшее количество выпало в Северо-западном административном округе. При грозе, которая гремела повсюду, порывы ветра достигали 21м/с.



Ливни и грозы наблюдались в Москве и в начале ночи, выпало до 8 мм. Самые сильные дожди накрыли Зеленоград, здесь выпало от 9 до 23 мм.



Днем 6 мая дожди и грозовая деятельность в регионе продолжатся, и может выпасть еще 2-12 мм осадков. За шесть суток мая сумма осадков на ВДНХ может превысить 40% месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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