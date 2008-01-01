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Новости погоды


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Лето не добралось до Санкт-Петербурга


ИА "Метеоновости" / 10:10 Среда, 6 мая

  На юге и в центре Европейской территории России преобладают летние процессы с красочными, порой грозного вида облаками кучевых форм и майскими грозами. А до северо-запада страны лето не добралось.

Начало месяца в Санкт-Петербурге было вполне обычным - после прохладного Первомая погода вернулась в климатические рамки с небольшим уклоном в сторону тепла. Солнца хватало, дожди носили кратковременный характер и принесли в майскую копилку около 5 миллиметров влаги.

Перспектива дальнейшего увлажнения Северной столицы пока под вопросом - в ближайшие трое суток влияние на погоду окажет гребень антициклона с юго-запада. Солнце продолжит радовать петербуржцев, существенных осадков не ожидается. Однако накануне празднования Дня Победы город на Неве ожидает пара прохладных дней, 7 и 8 мая температура ночью +4:+7, днем +11:+13. Понижение температуры будет связано с распространением холодного воздуха с Норвежского моря.

На 9 мая циклон над Скандинавией принесет потепление. Дневная температура немного превысит +15 градусов, существенных осадков по-прежнему не ожидается - дождь прогнозируется только 10 мая. В начале следующей неделе возможно резкое похолодание, не исключено, что с неба снова полетят снежинки! / meteonovosti.ru /
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