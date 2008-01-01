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Новости погоды


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Особенности глобального климата последних 12 месяцев


ИА "Метеоновости" / 10:19 Среда, 6 мая

  Средняя температура воздуха за двенадцать месяцев с мая 2019 года по апрель 2020 года оказалась выше среднего за период 1981-2010 годов: к северу от Аляски, над крайним северо-востоком Канады, над центральной частью северной Сибири и Северным Ледовитым океаном, а также над шельфом Росса в Антарктиде и практически по всей Европе, а также по большинству других районов суши и океана; ниже среднего уровня в некоторых районах суши, особенно в центральной Канаде и в некоторых океанических районах в Южном полушарии.

В глобальном масштабе двенадцатимесячный период с мая 2019 года по апрель 2020 года был на 0,65 градуса теплее, чем в среднем за 1981-2010 годы. Самый теплый двенадцатимесячный период был с октября 2015 по сентябрь 2016 года, с температурой 0.66 градуса выше среднего.

2016 год остается самый теплый календарный год в истории, с глобальной температурой на 0,63 градуса выше, чем в 1981-2010 годах. Устойчивый период с температурой выше среднего уровня отмечается с 2002 года.

Самым теплым календарным годом в истории Европы был 2019 год, хотя и с небольшим отрывом. Его средняя температура была на 1,2 градуса выше, чем в среднем за 1981-2010 годы. / meteonovosti.ru /
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