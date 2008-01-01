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Циклон с юга Красноярского края сместился на Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:29 Среда, 6 мая



Циклонические вихри и их атмосферные фронты в минувшие сутки пересекали центральные и южные районы Красноярского края. К 6 мая центр циклона добрался до западных районов Якутии, оставив южные районы Красноярского края и Иркутскую область в тыловой, холодной своей части. 5 и ночью 6 мая В Иркутской области прошли сильные грозовые дожди. Выпало до 19 мм осадков. А на юге и в центральных районах Красноярского края сильные грозовые дожди (выпало до 17 мм небесной влаги) сопровождались порывистым ветром до 15-20 м/с. Дожди не остались без последствий. В поселке Александровский Шлюз Енисейского района подтоплены десять жилых домов. Ведь уровень воды в реке Касе из-за прошедших дождей повысится, да так, что превысил критическую отметку на 14 см. Подтоплены и сельскохозяйственные участки.



Известно, что вода постепенно прибывает. Гидрологи наблюдают за уровнем воды, власти района объявили о готовности эвакуировать местных жителей.



До конца дня погода в регионе дождливая и ветреная, а уже 7 мая атмосферное давление повысится, облаков станет меньше, осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /



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