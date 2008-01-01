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Летнее тепло в Средней полосе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 6 мая



Погодные условия в Центральном районе и в Приволжском округе определял теплый сектор циклона. Днем воздух прогрелся до рекордных значений, даже для лета довольно высоких, а ближе к вечеру атмосферный фронт внес в погоду коррективы. Прошли сильные дожди, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 20 м/с. В середине дня 5 мая до 26,6 градуса, прогрелся воздух в Костроме, во Владимире термометры показали 26,4 градуса (такой жары здесь не было с 1970 года, но и тогда воздух прогрелся до 26,1 градуса). В Елатьме и того теплее, 27,4 градуса. Рекордное тепло и в Приволжском округу. В Кирове 27 градусов. В Йошкар-Оле и в Нижнем Новгороде 27,7 градуса.



Сегодня, 6 мая, температура воздуха уже заметно ниже, но по-прежнему превышает привычные показатели. Погоду будут определять атмосферные фронты, пройдут дожди, прогремят грозы, усилится ветер. / meteonovosti.ru /



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