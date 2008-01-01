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Новости погоды


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Ветер в Певеке крепчает


ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 6 мая

  Погода на Чукотке формируется под влиянием арктического антициклона. Облаков и осадков мало, лишь на юго-востоке, где сказывается близость циклонического вихря, ненастно и ветрено. В континентальных районах без осадков, на арктическом побережье ожидается резкий порывистый ветер.

6 и 7 мая в районе Певека ожидается усиление до 25-30 м/с, в порывах ветер усилится до ураганного, 35-40 м/с. Погода суровая, но довольно привычная для Певека. А штормовые ветра, схожие по природе с новороссийской борой, досаждают жителям Певека круглый год, в отличие от новороссийской боры, которая наблюдается только в холодный период года. Нынешний южак - далеко не самый сильный, случаются порывы и до 60 м/с. Бывало, что южак бушевал неделями. Хотя нынешний ветер, по прогнозам синоптиков, стихнет уже к 8 мая. / meteonovosti.ru /
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