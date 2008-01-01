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Ненастный циклон доберется до Забайкалья

ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 6 мая



Активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты принесли в начале недели грозовые дожди, порывистый ветер и даже град сначала на юго-восток Западной Сибири, затем отправились на юг Восточной Сибири, и вот они уже на подходе к Забайкальскому краю. Как на юге Красноярского края, так и в Иркутской области 5 и ночью 6 мая прошли сильные дожди, гремели грозы, бушевал порывистый ветер.



6-7 мая атмосферные фронты преодолеют Байкал. Но и циклон постепенно заполняется, атмосферные фронты размываются, поэтому сильных осадков не ожидается. Место циклона спешит занять антициклон. Ветры на границе двух атмосферных образований (циклона и антициклона) ожидаются довольно сильными, в Забайкальском крае до 25-28 м/с в порывах. / meteonovosti.ru /



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