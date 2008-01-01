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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Четверг, 7 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погода в столичном мегаполисе сохранится теплая с кратковременными осадками. Ожидаются колебания атмосферного давления на пониженном фоне, кислородный режим атмосферы благоприятный, содержание кислорода в воздухе превышает климатическую норму на 7-10 единиц. Для большинства людей, особенно метеозависимых, с хроническими болезнями, такие внешние погодные условия не представляют опасности и редко становятся причиной ухудшения самочувствия. Метеопатические реакции и различные проявления недомогания, психологических и вегетативных нарушений могут наблюдаться у гипотоников и гипертоников, страдающих частыми приступами мигрени, вегетососудистой дистонией. / meteonovosti.ru /



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