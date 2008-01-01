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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:28 Четверг, 7 мая



Апрель в столичном регионе выдался прохладным. На 1-2 градуса холоднее, чем обычно бывает. Но май может оказаться теплее. За первые шесть дней месяца температура воздуха превышает климатическую норму. Согласно народному календарю, в этот день следует сеять овес, но также народный календарь предупреждает о заморозках, коих должно быть целых 12.



Только эта примета в последние годы оправдывается редко. Хотя заморозки в это время случаются. Например, в 1942 году воздух остыл до -2 градусов. А в 1967 году стояла летняя жара, 29,2 градуса. Сильными осадками запомнился день 7 мая в 1939 году, когда на Московскую землю выпало до 26,4 мм небесной влаги - чуть более половины месячной нормы.



В прошлом, 2019 году, было теплее нормы на 6 градусов. Ночью термометры показали 8,1 градуса, днем воздух прогрелся до 26 градусов. День был малооблачный, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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