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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:28 Четверг, 7 мая

  Апрель в столичном регионе выдался прохладным. На 1-2 градуса холоднее, чем обычно бывает. Но май может оказаться теплее. За первые шесть дней месяца температура воздуха превышает климатическую норму. Согласно народному календарю, в этот день следует сеять овес, но также народный календарь предупреждает о заморозках, коих должно быть целых 12.

Только эта примета в последние годы оправдывается редко. Хотя заморозки в это время случаются. Например, в 1942 году воздух остыл до -2 градусов. А в 1967 году стояла летняя жара, 29,2 градуса. Сильными осадками запомнился день 7 мая в 1939 году, когда на Московскую землю выпало до 26,4 мм небесной влаги - чуть более половины месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, было теплее нормы на 6 градусов. Ночью термометры показали 8,1 градуса, днем воздух прогрелся до 26 градусов. День был малооблачный, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+12
Чт.
7 мая
+20
Пт.
8 мая
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Сб.
9 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+39
Пеория		 -16
Челюскин

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Карлсбад

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