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Новости погоды


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В Петропавловске Камчатском сильные осадки и штормовой ветер


ИА "Метеоновости" / 09:32 Четверг, 7 мая

  Циклонические вихри вытеснили антициклон с дальневосточных территорий России. И на текущей недели они почувствовали себя полноправными хозяевами погоды. Один из них кружит над севером Бурятии, другой, более активный, уже несколько дней не покидает восточное побережье Камчатки. В крае идут сильные осадки, на юге в виде дождя и мокрого снега, на севере - снег, мокрый снег. В ночь на 6 мая местами на полуострове выпало до 46 мм, а порывы ветра отмечались до 36 м/с, мели метели. В Петропавловске Камчатском лишь за 6 дней месяца выпало 73% от месячной нормы. И вполне возможно, что в последнем весеннем месяце норма по осадкам будет перевыполнена, что не случилось в апреле, который вошел в историю метеонаблюдений в Петропавловске Камчатском с дефицитом осадков.

Этот же циклон стал причиной сильных дождей на севере Курильской гряды, где майская копилка осадков пополнилась на 28 мм. И здесь отмечался сильный ветер с порывами до 29 м/с.

Сегодня циклон начн6ет заполняться и проявит себя лишь усилением ветра, а сильных осадков не ожидается. В пятницу его влияние полностью ослабеет. Но крайний юго-восток Камчатского края заденет ненастной зоной очередной вихрь. Он кружит над просторами Тихого океана и смещается с юга на север. В сферу его влияния может попасть лишь полуостров. На погоду остальной территории Дальнего Востока циклон влияния не окажет. / meteonovosti.ru /
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