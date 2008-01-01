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В Приволжье теплее, чем в Италии
ИА "Метеоновости" / 09:36 Четверг, 7 мая
Температура в восточной части Европейской территории России вышла на экстремальный режим. В прошедшие дни в Приволжском федеральном округе столбики термометров впервые с начала весны превысили отметку +25.
5 мая в Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле воздух прогрелся до +27,7, в Кирове - до +27. Все эти значения являются новыми абсолютными максимумами дня. Такой высокой температуры не было ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии! Рекордное для начала мая тепло обусловил мощный субтропический гребень с юга.
В конце недели тропосферный гребень будет постепенно смещаться на восток, унося с собой летнее тепло. Соответственно будет меняться температура в Приволжье. Так, если на 9 мая в Оренбурге, Уфе и Перми ожидается +26..+29, то в Саратове, Нижнем Новгороде, Пензе и Ульяновске прогнозируется только +15..+18. / meteonovosti.ru /
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