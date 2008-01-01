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К Празднику Победы все фронты минуют Москву

ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 7 мая







В пятницу, 8 мая, холодный воздух начнет поступать в центр России, конвекция будет менее активной, дождь если и соберется, то лишь к вечеру и небольшой.



9 мая атмосферное давление в столичном регионе повысится до нормы. С северо-восточным ветром к нам станет поступать хотя и прохладный, но более сухой воздух, что не позволит образовываться низкой облачности. И знамена Победы будут освещены солнцем. Температура воздуха в Москве около 17 градусов.



В воскресенье и понедельник существенных осадков не ожидается, фон температуры изменится мало. Погода будет соответствовать календарю, в Москве начнется цветение сирени -символа наше победы! / meteonovosti.ru /



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