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Новости погоды


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В Сочи холоднее, чем в Сыктывкаре


ИА "Метеоновости" / 10:36 Четверг, 7 мая

  Летний отдых на курортах Сочи в этом году срывается не только по причине пандемии. Не способствует началу курортного сезона и погода. Зачастую лето на черноморском побережье начинается уже в апреле. Но в этом году в большинстве дней центрального месяца сезона среднесуточная температура была значительно ниже нормы. Холодную эстафету подхватил и май. 5 мая в городе-курорте существенно похолодало, максимальная температура не дотянула даже до +15 градусов, остановившись у отметки +14.3. А ведь накануне было +21,+23 градуса.

В то же время на северо-востоке европейской территории лето забежало далеко вперед. Температура начала стремительно повышаться. И если в Первомай в столице Республики Коми, Сыктывкаре, было всего 3 градуса тепла, То уже к 4 числу потеплело до +21, а в минувшие сутки максимальная температура составила +25.8 градусов.

И в одном лишь схожи эти города. В пятницу и Сочи, и Сыктывкар будет пересекать холодный атмосферный фронт. Краснодарский край - связанный с южным циклоном, Республику Коми - с атлантическим вихрем. На черноморском побережье прохладная погода сохранится, а в Сыктывкаре температура, хотя и понизится, останется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
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