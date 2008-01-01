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Сильные дожди в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 7 мая



Сильные дожди Центральной России



Минувшие сутки в центральных областях Европейской России пока остаются самыми дождливыми в текущем мае. Неблагоприятную погоду определял активный циклон, центр которого находился между Киевом и Минском. Атмосферные фронты этого циклона один за другим пересекали Центральный федеральный округ.



Наибольшее количество небесной влаги подучила Смоленская область, расположенная ближе всех к центру циклона, за день 6 мая и ночь на 7 мая здесь выпало до 37 мм, больше 80% от месячной нормы. Тверская и Московская области пополнились на 29 мм, что составляет почти половину месячной нормы. Чуть меньше выпало в Орловской области, 27 мм осадков, в Калужской и Тульской областях - по 22 мм, а в Брянской - 19 мм. А меньше всего осадков оказалось на востоке и северо-востоке округа. Дожди сопровождались грозами и усилением ветра до 18 м/с.



Сегодня циклон приблизится к столице Белоруссии. Его центр пройдет вблизи Брянской области, где прошумят ливни с грозами и усилением ветра. На остальной территории, в теплом секторе циклона, ливни прошумят лишь местами. / meteonovosti.ru /



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