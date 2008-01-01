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На Таймыре рекордные морозы, в Прикаспии - рекордная жара

ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 7 мая



Климат мыса Челюскина, расположенного на севере полуострова Таймыр и самой северной материковой точкой Евразии и России, отличается суровым нравом. Средний минимум температуры в мае здесь отрицательный, -12.3 градуса. Но в ночь на 6 мая минимальная температура намного его превзошла по абсолютной величине. Под утро морозы усилились до -23.2 градусов, что на одну десятую градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1963 года.



В то же время в столице самой южной республики Северного Кавказа - Дагестане - установлен рекорд суточного максимума. Днем воздух прогрелся до +28.7 градусов, оставив позади рекорд 1971 года со значением +27 градусов. / meteonovosti.ru /



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