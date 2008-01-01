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Венгерская метеорологическая служба отмечает 150 лет

ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 7 мая



Венгерская метеорологическая служба (OMSZ) отмечает в 2020 году 150 лет своего основания. Главная церемония была запланирована на 4 мая, следующий день после официального дня опубликования Конституции Метеорологического института, подписанной императором Австрии Францем-Иосифом, королем Венгрии в 1870 году.



Из-за эпидемии COVID-19 все торжества были отложены. Основанию метеорологического института в XIX веке предшествовало создание сети метеорологических наблюдений в Австро-Венгерской империи. Она состояла из 40 станций, из которых 14 находились на нынешней территории Венгрии. Первый ежегодный отчет, содержащий метеорологические и фенологические наблюдения за 1871 годом, был издан в 1873 году. Первый ежедневный прогноз погоды (на карте) был выпущен 15 июня 1891 года. К тому времени число сотрудников возросло с 3 до 19 человек. Венгрия была одним из основателей Всемирной метеорологической организации в 1947 году.



Самое большое число сотрудников - почти тысяча -было достигнуто в 1988 году. После этого вскоре были введены экономические ограничения и произошло постоянное сокращение персонала; теперь служба выполняет обязанности предшественников, имея всего 188 человек. Сегодня ОМСЗ выполняет обширный комплекс задач. Это включает в себя поддержание общенациональной сети мониторинга, сбор, проверку и ассимиляцию метеорологических данных, запуск собственных численных моделей для предоставления прогнозов погоды (включая предупреждения об озерах и аэронавигационные прогнозы и прогнозы предотвращения града), а также предоставление информации о качестве воздуха и климате все большему числу пользователей. / meteonovosti.ru /



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