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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:53 Пятница, 8 мая

  Погода в Москве и в Московской области определяется тыловой частью ложбины. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит по Москве 15..17, по области 14..19 градуса. Относительная влажность в середине дня около 50%, барическое давление 745 мм рт.ст. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+8
Пт.
8 мая
+16
Сб.
9 мая
+17
Вс.
10 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Сохар		 -15
Челюскин

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анахайм

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