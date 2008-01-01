

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:53 Пятница, 8 мая



Погода в Москве и в Московской области определяется тыловой частью ложбины. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит по Москве 15..17, по области 14..19 градуса. Относительная влажность в середине дня около 50%, барическое давление 745 мм рт.ст. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



