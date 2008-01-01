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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:32 Пятница, 8 мая



До сегодняшнего дня погода текущего мая не огорчает москвичей холодами и лишь ливневые дожди вносят дискомфорт. Лишь за первую неделю месяца количество выпавших на московскую землю осадков приближается к половине месячной нормы. Но в истории наблюдений над погодой бывали такие дни, когда лишь за сутки выпадало больше 50% от месячной нормы. Так, 8 мая 1922 года на московскую землю выпало 35.2 мм осадков при месячной норме 51 мм.



Случалась в этот день и тридцатиградусная жара. Произошло это в 1967 году. Совсем противоположной была погода в этот день в 191ё8 году, под утро отмечались морозы, температура понизилась до -7.3 градусов, что стало рекордом суточного минимума.



В прошлом году в канун Дня Победы было по-летнему тепло, даже ночью столбики термометров не опускались ниже +10 градусов, а днем воздух прогрелся до +24 градусов. И лишь ливневые дожди помешали насладиться теплом. / meteonovosti.ru /



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