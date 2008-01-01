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Новости погоды


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На юг России вернулась жара


ИА "Метеоновости" / 09:53 Пятница, 8 мая

  Днем 7 мая самым теплым местом в России оказалась Астраханская область, местами температура воздуха превысила 30 градусов. В Западной Европе только на юге Испании было также жарко.

8 и 9 мая низовья Волги останутся самым теплым местом России, территория от Волгограда до Астрахани будет в теплом секторе циклона. Понижение температуры ожидается в конце праздничных дней. / meteonovosti.ru /
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