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Новости погоды
Такие локальные дожди Подмосковья
ИА "Метеоновости" / 10:08 Пятница, 8 мая
В нынешнем мае дожди в Подмосковье выпадали очень неравномерно по территории. На севере Подмосковья за первую неделю месяца выпало более 40 мм осадков, что составляет более 70% месячной нормы. На востоке майских дождей была мало, в Черустях выпало только 5, 4 мм, или 11% нормы.
Распределение осадков сказалось и на степени пожарной опасности, в западных и северных районах она отсутствует, а на востоке удерживается на средней степени. / meteonovosti.ru /
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