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Новости погоды


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Влияние COVID-19 на работу метеослужб


ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 8 мая

  Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обеспокоена растущим негативным воздействием пандемии COVID-19 на количество и качество метеонаблюдений и прогнозов, а также атмосферного и климатического мониторинга.

Метеоизмерения, полученные с самолетов, резко сократились в среднем на 75-80% по сравнению с обычным их количеством; в Южном полушарии потери приближаются к 90%; наземные метеонаблюдения находятся в упадке, особенно в Африке и некоторых частях Центральной и Южной Америки, где многие метеостанции являются ручными, а не автоматическими. Некоторые страны запускают дополнительные радиозонды, чтобы смягчить потерю самолетных данных. Это происходит в Европе при координации со стороны Европейской сети метеорологических служб (EUMETNET). Радиозонды летают на метеорологических аэростатах и передают измерения критических метеорологических переменных обратно на землю во время полета от поверхности до высот 30 километров. / meteonovosti.ru /
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