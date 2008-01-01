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Новости погоды
Итоги первой недели мая
ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 8 мая
Миновала первая неделя мая почти на всей территории России она оказалась теплой. Несмотря на колебания температуры в течение этих дней, ее среднее значение превысило норму более, чем на градус. И лишь в западной половине Якутии температура соответствовала сезону.
На европейской территории в западной половине и южных районах температура превысила норму на 1-2 градуса, в Республике Коми и Поволжье - на 3-4 градуса.
На азиатской территории самые большие величины положительной аномалии сформировались на Среднем Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Туруханском районе, на юге Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае.
На этой территории средняя температура недели превысила норму на 4-5 градусов. В других районах было теплее обычного на 1-3 градуса.
В Москве и Московской области холодным был лишь Первомай. Температура оказалась на 2.2 градуса ниже нормы. Но уже 2 мая она соответствовала средним многолетним значениям и в последующем значительно превышала их. В итоге температура первых 7 дней мая стала выше нормы почти на 3 градуса. А вот осадков в столице уже предостаточно, за одну лишь неделю майская копилка пополнилась на 42%. / meteonovosti.ru /
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