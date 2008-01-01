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Ханты-Мансийский округ бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 8 мая



В последние дни над северо-восточными районами европейской территории и северными районами Западной Сибири сформировался очаг аномально высоких температур. Почти ежедневно устанавливаются новые рекорды суточных максимумов. Вот и 7 мая в большинстве населенных пунктов Республики Коми температура перешагнула рекордный рубеж. Одним из рекордсменов стал поселок Усть-Уса, расположенный на берегу Печоры. Максимальная температура в нем составила +17.6, что на 0.1 градуса выше рекорда 1997 года.



За двадцатиградусную отметку перешагнула температура в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Первая пятидневка мая здесь не выделялась рекордными значениями температуры. Она вполне соответствовала норме и в дневные часы составляла лишь от 3 до 5 тепла. Но во второй пятидневке мощный вынос теплого воздуха с юга установил летнюю погоду. 7 мая температура превысила норму более, чем на 10 градусов и ее максимальное значение в поселке Октябрьское Ханты-Мансийского округа повысилось до +24.6 градусов, что стало суточным рекордом. В последний раз подобные температуры отмечались в 1996 году.



В ближайшие сутки не только в Ханты-Мансийском автономном округе, но и на всей территории Западной Сибири, а также на Урале будет по-летнему тепло. / meteonovosti.ru /



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