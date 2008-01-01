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Новости погоды
Циклоны обделяют азиатскую территорию дождями
ИА "Метеоновости" / 14:33 Пятница, 8 мая
Циклонические вихри в текущем мае проявляют наибольшую активность на европейской территории России. Именно здесь за минувшие дни выпало наибольшее количество осадков. Так, в Смоленской и Брянской областях за одни лишь сутки месячная копилка осадков пополнилась на 24-36 мм, а это больше половины месячной нормы.
В то же время азиатскую территорию подобным образом циклоны не докучают. В минувшие сутки над ее просторами кружили лишь два вихря. Один из них хозяйничал в Сибири, другой кружил над Якутией.
Сибирский циклон сильными осадками проявил себя в центральных и южных районах Красноярского края. Днем они шли в виде дождя, а в ночные часы при отрицательных значениях температуры - в виде снега и мокрого снега. Местами выпало до 25 мм. Осадки сопровождались усилением ветра до 21м/с.
Якутский циклон облюбовал южные районы Республики. Здесь также осадки шли в трех фазах: дождя, снега и мокрого снега, выпало чуть более 20 мм, при ветре до 21м/с заметали метели.
Циклоны быстро заполняются. 8 мая в центральных и южных районах Красноярского края атмосферное давление начнет интенсивно расти. Якутский циклон сегодня еще подбросит осадки, а к выходным и от него не останется следа.
Температурный фон в Восточной Сибири и большинстве районов Дальнего Востока в ближайшие дни будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /
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