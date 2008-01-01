Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
8 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные ливни и саранча в Восточной Африке


ИА "Метеоновости" / 14:55 Пятница, 8 мая

  По сообщению Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) исключительно сильные сезонные дожди по всей Восточной Африке привели к широкомасштабным наводнениям, большим человеческим жертвам и материальным потерям, усугубив риски для здоровья человека. Продовольственной безопасности угрожает и пандемия КОВИД-19, и самого серьезного нашествия пустынной саранчи за последние десятилетия.

Серьезно пострадали Бурунди, Джибути, Демократическая Республика Конго, Йемен, Кения, Руанда, Сомали, Уганда и Эфиопия; погибло более 260 человек, десятки тысяч людей были перемещены, а посевы, дома и инфраструктура были сметены внезапными наводнениями и оползнями.

Уровень воды в озере Виктория является самым высоким за последние 60 лет.

Прогноз осадков указывает на повышенную вероятность продолжения умеренных и локально очень сильных дождей в большинстве районов региона на предстоящей неделе, а также на повышенный риск внезапных наводнений. Интенсивность осадков, как ожидается, спадет в середине мая. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+12
Сб.
9 мая
+12
Вс.
10 мая
+14
Пн.
11 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Бармер		 -12
Челюскин

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100