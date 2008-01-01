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Сильные ливни и саранча в Восточной Африке

ИА "Метеоновости" / 14:55 Пятница, 8 мая



По сообщению Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) исключительно сильные сезонные дожди по всей Восточной Африке привели к широкомасштабным наводнениям, большим человеческим жертвам и материальным потерям, усугубив риски для здоровья человека. Продовольственной безопасности угрожает и пандемия КОВИД-19, и самого серьезного нашествия пустынной саранчи за последние десятилетия.



Серьезно пострадали Бурунди, Джибути, Демократическая Республика Конго, Йемен, Кения, Руанда, Сомали, Уганда и Эфиопия; погибло более 260 человек, десятки тысяч людей были перемещены, а посевы, дома и инфраструктура были сметены внезапными наводнениями и оползнями.



Уровень воды в озере Виктория является самым высоким за последние 60 лет.



Прогноз осадков указывает на повышенную вероятность продолжения умеренных и локально очень сильных дождей в большинстве районов региона на предстоящей неделе, а также на повышенный риск внезапных наводнений. Интенсивность осадков, как ожидается, спадет в середине мая. / meteonovosti.ru /



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