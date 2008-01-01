Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:38 Суббота, 9 мая

  Предстоящим праздничным днём Московский регион останется в неизменной (уже практически дней пять) синоптической ситуации: в окружении циклонов с северо-запада и с юго-востока. Волновые фронтальные разделы, существующие в этих барических образованиях, проходят вблизи границ Московии, и в зависимости от участка волны, "одаривают" небесной влагой с разной интенсивностью.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 9 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. С северо-восточным ветром в столицу и ее окрестности станет поступать более прохладный воздух. Максимальная температура в Москве составит 15..17, по области 12..17 градусов. Атмосферное давление близко к норме.

Если у человека нет хронических заболеваний, и он придерживается здорового образа жизни, такая погода не окажет на его самочувствие негативного влияния. Хотя, при небольшом ветре в городских условиях увеличивается концентрация вредных примесей, которые являются раздражающим фактором для людей с заболеваниями дыхательных органов. Частыми жалобами являются головные боли, боль в сердце, недомогание, снижение общей трудоспособности. Помочь организму и снизить негативные симптомы помогут растительные седативные препараты, контрастные водные процедуры. При явных признаках недомогания лучше всего принять рекомендованные врачом лекарства.

Геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

С Днём Победы!!! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+11
Сб.
9 мая
+12
Вс.
10 мая
+14
Пн.
11 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Кота		 -13
Саскылах

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100