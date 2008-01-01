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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:38 Суббота, 9 мая



Предстоящим праздничным днём Московский регион останется в неизменной (уже практически дней пять) синоптической ситуации: в окружении циклонов с северо-запада и с юго-востока. Волновые фронтальные разделы, существующие в этих барических образованиях, проходят вблизи границ Московии, и в зависимости от участка волны, "одаривают" небесной влагой с разной интенсивностью.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 9 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. С северо-восточным ветром в столицу и ее окрестности станет поступать более прохладный воздух. Максимальная температура в Москве составит 15..17, по области 12..17 градусов. Атмосферное давление близко к норме.



Если у человека нет хронических заболеваний, и он придерживается здорового образа жизни, такая погода не окажет на его самочувствие негативного влияния. Хотя, при небольшом ветре в городских условиях увеличивается концентрация вредных примесей, которые являются раздражающим фактором для людей с заболеваниями дыхательных органов. Частыми жалобами являются головные боли, боль в сердце, недомогание, снижение общей трудоспособности. Помочь организму и снизить негативные симптомы помогут растительные седативные препараты, контрастные водные процедуры. При явных признаках недомогания лучше всего принять рекомендованные врачом лекарства.



Геомагнитная обстановка ожидается спокойная.



С Днём Победы!!! / meteonovosti.ru /



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