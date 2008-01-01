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Новости погоды


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День Победы - праздник при любой погоде!


ИА "Метеоновости" / 08:50 Суббота, 9 мая

  Утро 9 мая 1945 года в Москве выдалось пасмурным, слегка накрапывал дождь. Днем он прекратился, было прохладно, не выше +8 градусов. Но людей согревало чувство радости и гордости.

В прошедшие 74 года с этой памятной даты, погода на 9 мая в столице была разной. Дождь, даже очень слабый, наблюдался лишь 27 раз. Самым жарким оказался день 9 мая в 1967 году, когда воздух прогрелся до 28 градусов. И солнце освещало радостные лица москвичей.

В прошлом году тоже было тепло, а дождь лишь изменил план воздушного парада.

И сегодня, даже редкие лучи солнца над Москвой, озарят знамена нашей Победы. С Праздником! / meteonovosti.ru /
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