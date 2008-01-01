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Новости погоды


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Праздник Победы во Владивостоке


ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 9 мая

  Владивосток встретил День Победы туманом, в городе было около 10 градусов тепла. Антициклон, что накануне давал волю солнцу отступает на восток. Днем погода Приморья окажется во власти неглубокого циклона. День обойдется без осадков, максимальная температура воздуха около 12 градусов, к вечеру начнется небольшой дождь.

В последующие двое суток, 10 и 11 мая, вихрь будет медленно смещаться по Приморскому краю,. Погода будет, в основном, ненастной, с дождями разной интенсивности. Прогремят грозы, ветер при грозах будет порывистым, темперный фон понизится на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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