Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восток Подмосковья в дожде


ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 9 мая

  По востоку Московской области тянется узкая зона фронтальной облачности. Ночью она вылила дожди различной интенсивности в ряде районов Подмосковья. В Кашире выпало 10 мм осадков, в Черустях 7мм, в Коломне 4 мм, в Серпухове 3 мм.

До полудня фронтальная зона останется практически на месте, и небольшие дожди еще станут приниматься. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+14
Вс.
10 мая
+16
Пн.
11 мая
+18
Вт.
12 мая
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Бахавалнагар		 -16
Бейкер-Лейк

некомфортное место: ГМО им.Э.Т.Кренкеля
комфортное место: Гвадалахара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100