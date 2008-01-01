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Новости погоды
Восток Подмосковья в дожде
ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 9 мая
По востоку Московской области тянется узкая зона фронтальной облачности. Ночью она вылила дожди различной интенсивности в ряде районов Подмосковья. В Кашире выпало 10 мм осадков, в Черустях 7мм, в Коломне 4 мм, в Серпухове 3 мм.
До полудня фронтальная зона останется практически на месте, и небольшие дожди еще станут приниматься. / meteonovosti.ru /
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